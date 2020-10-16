Еще 117 орловцев заразились коронавирусом, двое умерли

16.10.2020 | 10:31 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 10 122, жертв — 143

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 10 122, сообщили в федеральном оперштабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 117 человек.

За день скончались два человека с подтвержденным COVID-19, общее число жертв выросло до 143. Выздоровели 7897 человек (+68 за сутки).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 369 313. За сутки диагноз подтвердился у рекордного числа пациентов — 15 150. С начала пандемии выздоровели 1 056 582 человека, умерли 23 723.

ИА «Орелград»

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