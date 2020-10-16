Под Орлом чиновники решили помогать с жильем 1 молодой семье в год

В Болховском районе утвердили программу, рассчитанную всего на 5 семей.

Администрация Болховского района утвердила муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей». Она возьмет старт с 1 января 2021 года. Ее действие рассчитано на 5 лет, причем ежегодно участником этой программы, судя по целевым индикаторам, сможет стать только одна молодая семья.

Дело в том, что объем финансирования этого проекта составляет всего 750 тысяч рублей. Ежегодно планируется выделять на его реализацию по 150 тысяч. Таков размер социальной субсидии, которую местные власти будут выдавать молодым семьям. Впрочем, финансирование предусмотрено целиком из местного бюджета, а богатым его назвать сложно.

Районные власти также утвердили правила предоставления социальных выплат. Участники программы будут получать специальные свидетельства. За счет бюджетных средств разрешается оплачивать договоры купли-продажи и строительства жилья, последний платеж в счет уплаты паевого взноса — в случае членства в кооперативе. Также субсидию можно тратить на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на оплату цены договора участия в долевом строительстве и другое.

При этом, как следует из постановления, социальная выплата не может быть использована на приобретение жилья у близких родственников: супругов, дедушек и бабушек, внуков, родителей, усыновителей, детей, а также «полнородных и неполнородных братьев и сестер».

«Основные проблемы, на смягчение которых направлена муниципальная программа, это жилищная проблема и невозможность приобретения жилья большей частью населения ввиду низких доходов и высоких цен на жилье, — говорится в паспорте программы. — Купить жилье за счет текущих заработков и сбережений могут люди с высокими доходами, и этот фактор является источником социального напряжения в обществе».

Ожидается, что успешное выполнение мероприятий программы будет способствовать «созданию условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей, укреплению семейных отношений и снижению социальной напряженности в обществе, улучшению демографической ситуации в районе».

ИА «Орелград»