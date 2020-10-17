Орловцам предрекли рост налогов в 2021 году

Налоговые ожидания включены в проект бюджета Орловской области.

Орловский облсовет начал подготовку к проведению публичных слушаний по проекту регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Из пояснительной записки, представленной правительством области, следует, что разработка проекта «осуществлялась в условиях необходимости обеспечения в приоритетном порядке социально значимых расходов областного бюджета и реализации национальных проектов».

В частности, учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития Орловской области, о которых уже писал «Орелград», а также данные, предоставленные главными администраторами доходов областного бюджета. Из документа следует, что общий объем доходов и расходов прогнозируется в объеме 38,359 миллиарда рублей. То есть бюджет планируют сделать бездефицитным.

При этом собственные налоговые и неналоговые доходы на 2021 год прогнозируются в объеме 20,792 миллиарда рублей, с приростом к ожидаемому исполнению областного бюджета за 2020 год на 7,7 процента. Примечательно, что практически по каждому виду налогов авторы законопроекта прогнозируют рост сборов.

Так, одним из основных бюджетообразующих налогов в 2021 году по традиции должен стать налог на доходы физических лиц. Чиновники считают, что сборы по НДФЛ составят 7,6 миллиарда рублей, что на 4 процента превзойдет уровень 2020 года. Поступления по налогу на прибыль должны вырасти на 14,3 процента — до 4,8 миллиарда рублей.

Сборы акцизов прогнозируются с ростом к уровню 2020 года на 12 процентов, налога на имущество организаций – на 5,6 процента, налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, – на 7,7 процента. Кроме того, орловцам в 2021 году придется заплатить 933 миллиона рублей транспортного налога.

Добавим, что публичные слушания по проекту бюджета назначены на 28 октября. Они начнутся в 10 часов утра в малом зале администрации Орловской области и пройдут в режиме видеоконференц-связи.

ИА «Орелград»