В Орле прохожий пытался отпугнуть полицейского бутылкой пива

Теперь за содеянное мужчине придется заплатить крупный штраф.

Вступило в законную силу постановление, которое вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Он наказал судебным штрафом в размере 7000 рублей местного жителя. На последнего ранее было заведено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ. Речь идет об угрозе применения насилия к представителю власти.

В качестве потерпевшего в материалах уголовного дела фигурировал полицейский. В июне 2020 года он в составе наряда нес службу на улицах Орла. В какой-то момент мимо него прошел мужчина, в руке у которого была зажата открытая бутылка пива. Более того, полицейский приметил, что прохожий прямо на ходу распивал данный спиртной напиток. По мнению стража порядка, тем самым мужчина совершал административное правонарушение, поскольку распивал алкогольную продукцию в месте, запрещенном федеральным законом, то есть в общественном месте.

Полицейский подошел к нему, представился и потребовал «прекратить противоправные действия». Кстати, страж порядка был не один – вместе с ним находились еще трое коллег. Мужчина припустил от них по улице, но полицейские бросились в погоню «для его задержания, доставления в отдел полиции и составления административного протокола».

Когда они нагнали прохожего, тот пустил в ход бутылку пива. Из материалов следует, что мужчина со словами «Сейчас я вас буду бить!» дважды замахнулся бутылкой на полицейского «с целью запугивания последнего». Эту угрозу потерпевший воспринял реально. Впрочем, коллеги тут же скрутили прохожего и доставили в отдел полиции. Уже в суде следователь подал ходатайство о прекращении уголовного преследования. Вместо этого к подозреваемому была применена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7000 рублей. На уплату штрафа суд отвел ему два месяца.

ИА «Орелград»