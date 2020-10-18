Очаг смертельно опасного вируса обнаружили под Орлом

В Орловском районе губернаторским указом введен карантин.

Указ об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных издал исполняющий обязанности губернатора Орловской области Вадим Тарасов. Сделал он это на основании представления начальника регионального управления ветеринарии Алексея Максимовского. Судя по указу, эпизоотический очаг по бешенству животных занимает площадь 1 квадратный метр. Он расположен в 250 метрах от деревни Цветынь Неполодского сельского поселения Орловского района.

Какое именно животное пало там от вируса бешенства, в указе не уточняется. Не сообщали об этом пока и компетентные ведомства. В любом случае, территория деревни Цветынь, прилегающая к эпизоотическому очагу, официально признана неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Кроме того, Вадим Тарасов постановил считать угрожаемой зоной территории поселков Вязковский и Лыковский, деревень Новоселово и Овражная, а также прилегающие природные территории, в том числе урочища, Неполодского сельского поселения. В связи с этим карантин введен в деревне Цветынь, а в угрожаемой зоне введены ограничительные мероприятия. Также утвержден план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага и предупреждению новых случаев бешенства.

Напомним, что бешенство – это смертельно опасное вирусное заболевание. Для животных оно в 100 процентах случаев заканчивается летальным исходом. У человека бешенство поддается лечению, но курс является очень длительным и достаточно болезненным. Вирус передается со слюной, как правило, во время укуса.

ИА «Орелград»