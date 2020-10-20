Еще 169 орловцев заразились коронавирусом. Это суточный рекорд

Общее число случаев достигло 10 653

За прошедшие сутки медики подтвердили коронавирус у 169 жителей Орловской области. Это суточный рекорд прироста за все время пандемии. Общее число случаев достигло 10 653, сообщил федеральный оперштаб.

Вместе с тем выздоровели 8080 человек (+64 за сутки). Число летальных исходов не изменилось — 144. Прямо сейчас коронавирусом болеют 2429 жителей Орловской области, следует из данных оперштаба.

В целом по России за сутки прибавилось 16 319 больных COVID-19, общее число случаев достигло 1 431 635. С начала пандемии выздоровели 1 085 608 человек, умерли 24 635.

ИА «Орелград»