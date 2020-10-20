Орловцев пугают фейком об отравленных масках

Один из орловских пабликов «Вконтакте» призывает не верить волонтерам, раздающим средства защиты.

Сообщество «Плохая Покупка/ Город Орел» распространяет фейковую новость об отравленных масках. Паблик рассказал о лжеволонтерах, которые якобы грабят квартиры. Полиция уже назвала такие «новости» недостоверными и указала, что основная цель таких сообщений – «посеять панику».

Поздно вечером 19 октября орловский паблик разместил предостережение. Горожан призвали не верить волонтерам, которые якобы ходят по домам и раздают бесплатно маски. В сообщении утверждают, что маски пропитаны наркотиком, и тот, кто их примерил, становится жертвой грабителей. «Не принимайте маски от посторонних лиц… Помните уровень преступности сейчас «»зашкаливает»» и в перспективе… будет расти», — пугает орловский паблик (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

Подобные сообщения – фейк чистой воды, причем не новый. Как пишут СМИ, аналогичные сообщения появились еще во время первой волны коронавируса. В октябре чаты WhatsApp и сообщества «Вконтакте» разных регионов страны вновь стали активно его распространять.

— В управлениях полиции большинства регионов уже официально заявили, что сообщения об отравленных масках не соответствуют действительности, — пишет «Медуза».

Издание цитирует, в частности, пресс-службу управления МВД по Омской области: «Распространяемое сообщение имеет все признаки фейка: в нем нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило. Также в нем присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику».

УМВД по Орловской области напомнило, что за распространение таких сообщений предусмотрен штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Орловские полицейские посоветовали жителям ориентироваться на проверенные источники информации.

ИА «Орелград»