Облсовет предложил Клычкову вернуть Орлу налоги

Орлу в преддверии «выборов» Парахина сулят золотой дождь.

Депутаты Орловского областного Совета предложили ряд поправок в проект бюджета-2021 года и на плановую трехлетку. Среди прочего, облсовет просит вернуть Орлу 10% от собираемых налогов с доходов физлиц (НДФЛ).

Напомним, с 2015 года вместо прежних 15% бюджет Орла получает только 5% собранных на территории города НДФЛ. Решение забрать часть доходов областного центра приняли при губернаторе Вадиме Потомском. С приходом к власти Андрея Клычкова городские депутаты и общественники не раз просили пересмотреть спорное решение. Ведь и без того небогатый бюджет Орла недополучает ежегодно порядка 700 млн рублей. Однако Клычков ни разу не поддержал просьбы вернуть Орлу 15% НДФЛ. Более того, в 2019 году губернатор дал отрицательное заключение на законопроект «о внесении изменений в статью 8 Закона Орловской области «о межбюджетных отношениях в Орловской области».

На профильном комитете облсовета 20 октября депутаты предложили «увеличить единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов Орловской области с 5 % до 15 % с подготовкой соответствующих изменений в Закон Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области».

Другие предложенные поправки призывают область «не допустить сокращение выделения межбюджетных трансфертов общего характера» и «увеличить объем дотаций в бюджет города Орла на обеспечение сбалансированности бюджета».

Напомним, в ближайшие дни горсовет Орла определится с кандидатурой мэра города. Ни для кого не секрет, что скорее всего эту должность займет Юрий Парахин. Кандидатуру главы Орловского района, по слухам, продвигает губернатор Андрей Клычков. Косвенно это подтверждает пламенный спич советника губернатора Лежнева, который внезапно взялся расхваливать Парахина.

С такими козырями, как увеличение доходной части казны и объемов дотаций на ближайшую трехлетку любой мэр города может чувствовать себя вполне уверенно.

ИА «Орелград»