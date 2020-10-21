Облсовет разрешит себе работать из дома

21.10.2020 | 9:30 Новости, Общество

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В регламент заседаний предложили внести изменения на случай неблагоприятной эпидобстановки.

Заседания комитетов Орловского областного Совета, а также сессии заксобрания смогут проходить в дистанционном формате. Соответствующие поправки в регламент работы облсовета разработали депутаты.

Как пояснили в пресс-службе областного парламента, поправки в регламент «закрепляют право и возможность» проводить дистанционные заседания комитетов, президиума и заседания Совета в режиме видеоконференции. На удаленный режим облсовет может переходить «в случае неблагоприятной экологической и (или) эпидемиологической обстановки, при угрозе возникновения, возникновении или ликвидации чрезвычайной ситуации, необходимости безотлагательного принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции указанных органов Совета».

Вместе с тем, в облсовете уточнили, что в дистанционном режиме нельзя будет обсуждать вопросы, которые требуют проведения тайного голосования.

ИА «Орелград»

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