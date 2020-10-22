Бизнес-омбудсмен рассказал об административном давлении в Орле

Евгений Лыкин выступил на заседании координационного совета.

Подробности сообщили в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгения Лыкина. Он выступил с докладом на заседании Координационного совета по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности. Его выступление было посвящено индексу административного давления на бизнес в регионе в 2019 году. Он отметил, что «в том числе от снижения административного давления на бизнес будет зависеть траектория выхода на восстановление экономической активности и рост экономики».

Евгений Лыкин сравнил данные за первое полугодие 2019 и 2020 годов. Анализ показывает, что в текущем году проверок стало меньше. Соответственно, снизились показатели, указывающие на возможное административное давление на бизнес. Впрочем, «вина» лежит на пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за нее в этом году правительство страны ввело запрет на проведение целого ряда контрольно-надзорных мероприятий. С другой стороны, появились новые виды проверок, связанные непосредственно с коронавирусом. Например, активно проверяют соблюдение социальной дистанции и масочного режима на транспорте и в торговых точках.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что показатели индекса административного давления рассчитываются по каждому контрольно-надзорному органу в отдельности. В этой связи, сказал он, «целесообразно выявить основные причины отклонения значений по России с целью принятия мер по снижению административного давления и внедрения «лучших практик» в регионе, что будет способствовать улучшению делового климата».

Кстати, уже в ноябре этого года в России начнет действовать «регуляторная гильотина». В ее рамках будут отменены нормативные правовые акты, негативно влияющих на общий бизнес-климат и регуляторную среду. А с 1 января 2021 года заработает новая система контрольно-надзорного законодательства, которая, как предполагается, позволит избавиться от необоснованных требований.

Добавим, что в Орловской области защитой предпринимательства от незаконного давления активно занимается прокуратура. Так, согласно отчетному докладу бизнес-омбудсмена, в 2019 году при осуществлении надзора в указанной сфере прокурорскими работниками было выявлено 646 (в 2018 году — 421) нарушений, было внесено 216 (169) представлений, к дисциплинарной ответственности было привлечено 170 (118) должностных лиц. Кроме того, был внесен 81 (77) протест, по постановлению прокуроров к административной ответственности было привлечено 56 (21) должностных лиц и возбуждено 2 уголовных дела.

ИА «Орелград»