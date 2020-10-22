В Орле покупатель украл коробку с пожертвованиями

Злоумышленник предстал за содеянное перед судом.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который по уголовному делу о грабеже вынес Северный районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался местный житель, который ранее несколько раз уже был судим за кражи. Теперь в его «послужном списке» появилась и судимость за грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества.

Из материалов дела следует, что преступление он совершил ровно год назад. Поздним вечером мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вошел в продуктовый магазин на территории Северного района. Его внимание привлекла стойка возле кассы. На ней был установлен прозрачный полимерный ящик для сбора пожертвований одного из благотворительных фондов.

Оглядевшись по сторонам, злоумышленник решил, что никто за его действиями не наблюдает. Он схватил ящик руками и с силой дернул его на себя. В этом момент его заметила сотрудница магазина, крикнувшая ему: «Остановись! Верни на место!». Преступник не послушался ее и выбежал из магазина не только вместе с ящиком, но и со стойкой, на которой тот был закреплен.

Кстати, это оказалось важным обстоятельством при исчислении размера причиненного преступлением материального ущерба. Дело в том, что он был оценен в 3011 рублей 70 копеек. При этом самих денег внутри находилось всего 681 рубль 70 копеек. Остальное – это стоимость ящика со стойкой, которые принадлежали благотворительному фонду. Последний и был признан потерпевшей стороной по этому делу.

Свою вину бывалый вор признал в полном объеме, надеясь на смягчение приговора. Учитывая его прошлые «заслуги», суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год. Но к этому сроку был прибавлен срок, назначенный этому же мужчине по другому приговору Северного районного суда, вынесенному в мае 2020 года по делу о краже. По совокупности похититель пожертвований получил 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

ИА «Орелград»