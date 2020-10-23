Число случаев COVID-19 на Орловщине превысило 11 тысяч

За последние сутки заразились 117 человек

Число случаев коронавируса в Орловской области превысило 11 тысяч и достигло 11 006, сообщили в федеральном оперштабе. За последние сутки диагноз подтвердился у 117 человек.

Вместе с тем выздоровели всего 17 человек, количество победивших вирус выросло до 8287. Число летальных исходов не изменилось — 147.

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 480 646. Установлен новый суточный рекорд прироста — 17 340. С начала пандемии выздоровел 1 119 251 человек, умерли 25 525.

ИА «Орелград»