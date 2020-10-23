Двое парней пытались украсть ограждение трассы под Орлом

23.10.2020 | 13:17 Новости, Происшествия

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Их застукали за выкапыванием конструкций.

На трассе Мценск-Болхов двое парней 18 и 19 лет пытались украсть дорожное ограждение. Попытки демонтировать столбы привлекли внимание проезжавших мимо водителей. На молодых людей уже завели уголовное дело о краже.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, сообщение о происходящем полиция получила от бдительной гражданки. Та проезжала на автомобиле по дороге между Мценском и Болховом и заметила двух парней на обочине. Подъехав поближе, она увидела, что те выкапывают оградительные столбы.

Полицейские выяснили, что украсть забор пытались два приятеля, один из которых живет в Орле, второй – в Орловском районе. На время следствия их поместили под подписку о невыезде. Зачем парням понадобились столбы, не уточняется.

ИА «Орелград»

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