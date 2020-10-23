Отменить решение о закрытии ярмарок мэрию Орла заставил прокурор

В надзорное ведомство пожаловались предприниматели.

И.о. главы администрации Орла Олег Минкин отменил решение о закрытии ярмарок под давлением прокуратуры. Надзорное ведомство признало постановление о закрытии ярмарок выходного дня на площади Жукова и в сквере Комсомольцев с 1 января 2021 года незаконным. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Как уже писал «Орелград», закрыть ярмарки распорядился экс-глава администрации Орла Александр Муромский. Это решение, принятое втайне и без обсуждения, вызвало протесты со стороны торговцев и покупателей. Сначала мэрия объяснила закрытие ярмарок коронавирусом, потом начала ссылаться на то, что ярмарки находятся на проезжей части, грядущее благоустройство и отсутствие кассовых аппаратов. На заседании профильного комитета горсовета 22 октября депутаты рекомендовали мэрии отменить постановление. Парламентарии не поняли, «почему люди должны страдать», и посоветовали чиновникам обратить внимание на опыт соседних городов.

Как выяснилось из сообщения облпрокуратуры, на прием к главе ведомства Владиславу Малкину в начале октября пришли представители Орловской торгово-промышленной палаты. Присутствовал и бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин. Предприниматели попросили проверить законность принятого мэрией постановления о закрытии двух крупных ярмарок.

Проведенная прокурорская проверка установила, что постановление Муромского принято с нарушениями закона. Так, перед принятием решения о сокращении количества ярмарочных площадей мэрия не провела работу по организации дополнительных мест. Не провели чиновники и оценку регулирующего воздействия своего решения, а также не направили его для правовой оценки в прокуратуру.

— В связи с выявленными нарушениями прокуратура Советского района г. Орла внесла в адрес и.о. главы администрации г. Орла представление, по результатам его рассмотрения незаконное постановление администрации г. Орла от 24.09.2020 №3732 «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 годах» отменено, — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИА «Орелград»