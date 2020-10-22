В Орле отменили постановление о закрытии ярмарок

Ранее сохранить торговлю на площадях Комсомольской и Жукова просили депутаты горсовета

Исполняющий обязанности главы администрации Орла Олег Минкин отменил постановление своего экс-начальника Александра Муромского о закрытии ярмарок выходного дня на площади Жукова и в сквере Комсомольцев с 1 января 2021 года. Об этом сообщил «Вечерний Орел».

Напомним, решение Муромского, принятое втайне и без обсуждения, вызвало протесты со стороны торговцев и покупателей. Сначала мэрия объяснила закрытие ярмарок коронавирусом, потом начала ссылаться на то, что ярмарки находятся на проезжей части, грядущее благоустройство и отсутствие кассовых аппаратов.

На заседании профильного комитета горсовета 22 октября депутаты рекомендовали мэрии отменить постановление. Парламентарии не поняли, «почему люди должны страдать», и посоветовали чиновникам обратить внимание на опыт соседних городов.

ИА «Орелград»

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