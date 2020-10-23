В Орле клиент сауны едва не совершил убийство из-за отказа «путаны»

Вступил в законную силу приговор по делу о кровавой мести.

Уголовное дело было рассмотрено судом Северного района города Орла. Обстоятельства преступления поражают. Из материалов дела следует, что подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в помещении сауны. Вместе с ним, по его же желанию, там отдыхала некая ранее незнакомая ему девушка, «оказывающая услуги интимного характера за денежное вознаграждение».

Подсудимый уверял, что заплатил ей и администратору сауны, после чего предложил прекрасной незнакомке уединиться с ним в комнате отдыха. Однако та ответила ему отказом. Интересно, что разозлился молодой человек не на «жрицу любви», а на администратора «за ненадлежащее предоставление ему оплаченных услуг отдыха в сауне».

Он оделся и вышел на улицу. Злость его была такой сильной, что он вернулся и позвонил в звонок у ворот сауны. Ворота на свою беду открыла администратор. Злоумышленник выхватил из кармана куртки складной туристический нож и дважды ударил им женщину в живот.

Та оказала ему яростное сопротивление. При втором ударе она сумела перехватить руку преступника, после чего оттолкнула его и забежала в помещение сауны. Оттуда она позвонила родственникам и рассказала о случившемся. Благодаря этому ей своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

В судебном заседании подсудимый отказался давать показания, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. По ходатайству государственного обвинителя были оглашены его показания, данные им в ходе предварительного следствия. Согласно им он признал вину, но пояснил, что убивать женщину не хотел, а хотел лишь нанести ей телесные повреждения.

Но суд признал его виновным по статье 105 УК РФ (убийство или покушение на убийство) и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима без последующего ограничения свободы.

ИА «Орелград»