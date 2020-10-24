Четыре ребенка погибли в ДТП в Орловской области

Печальную статистику происшествий обнародовали компетентные органы.

В Орле в рамках профилактической акции «Безопасный двор» полицейские прошли по дворам и провели беседы с детьми и их родителями. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Орловской области. Цель акции — предотвратить детский дорожно-транспортный травматизм, особенно в преддверии осенних каникул.

К сожалению, текущая статистика выглядит очень печальной. Так, за 9 месяцев 2020 года на территории Орловской области произошло 79 ДТП с участием детей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 37 процентов. В результате происшествий 82 ребенка получили ранения (в прошлом году — 65). Увы, четверо детей погибли – это вдвое больше, чем год назад. Два происшествия с летальными исходами произошли в Ливенском районе, по одному — в Орловском и Мценском районах. На территории Орла в этом году было зарегистрировано 46 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 52 ребенка получили ранения.

В связи с этим сотрудники полиции и провели профилактические беседы во дворах многоквартирных домов. Как пояснили в УГИБДД, детей и их родителей предупредили об опасностях, которые могут грозить невнимательным и недисциплинированным пешеходам.

«В частности, они напомнили о так называемых «дорожных ловушках», приведя конкретный пример — ДТП с участием ребенка-пешехода, произошедшее в августе этого года, — рассказали в ведомстве. — Тогда был совершен наезд на ребенка, выбежавшего из-за стоящего транспортного средства».

Сотрудники Госавтоинспекции поговорили и с водителями, напомнив им о необходимости соблюдать скоростной режим во дворах и о важности использования специальных удерживающих устройств.

ИА «Орелград»