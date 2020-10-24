Экспорт Орловской области пошел в гору

Регион нарастил показатели внешнеторговой деятельности.

Оперативные данные о внешнеэкономической деятельности Орловской области по итогам первой половины 2020 года обнародовал Орелстат. При этом использовались отчетные сведения, поступившие из Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России.

Согласно им внешнеторговый оборот региона за указанный период времени, с учетом стран — членов ЕАЭС, составил 283,3 миллиона долларов США. Данный показатель на 4 процента превысил уровень первой половины 2019 года. Специалисты отмечают, что структура внешней торговли несколько изменилась.

Так, подсчитано, что импорт Орловской области по сравнению с январем-июнем 2019 года уменьшился на 6,4 процента и составил 147,4 миллиона долларов США. В то же время из региона было экспортировано товаров на сумму 135,9 миллиона долларов США, это оказалось на 18,3 процента выше уровня соответствующего периода прошлого года.

ИА «Орелград»