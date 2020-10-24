Уволенная из-за COVID-19 орловчанка засудила работодателя

В Орле рассмотрели любопытный трудовой спор.

Решение по гражданскому спору в сфере трудовых отношений вынес Железнодорожный районный суд города Орла. В процессе принял участие представитель прокуратуры. Иск к одному из местных ООО подала его работница, которая лишилась своего места, как она посчитала, незаконно. Из материалов дела следует, что на работу ее приняли в 2016 году. С ней был заключен трудовой договор. Кстати, она занимала должность юрисконсульта.

В мае 2020 года директор ООО издал приказ о сокращении штата, согласно которому «в связи с трудной финансовой обстановкой, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19» было принято решение исключить из штатного расписания должность юрисконсульта. В тот же день истице для ознакомления был предоставлен приказ о расторжении с ней трудового договора в связи с сокращением численности работников.

Однако женщина посчитала, что ее увольнение является незаконным, так как компания нарушила процедуру. В частности, она указала, что предупреждение о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения ей не вручалось.

Кроме того, она посчитала, что работодатель не намеревался принимать меры, направленные на соблюдение процедуры увольнения по сокращению штата. В частности, не планировал предпринимать попытки сохранить для нее возможность работать и дальше, но на другом посту. Между тем, вакантные места в организации имелись. Более того, «испытывавшее финансовые сложности» ООО активно искало работников через интернет, размещая там объявления.

Ни одна из вакантных должностей сокращенному работнику не была предложена. Создается впечатление, что под предлогом COVID-19 директор фирмы просто хотел избавиться от неугодного ему сотрудника. Но «фокус не прошел». Суд удовлетворил исковые требования, хотя и частично. Приказ о прекращении трудового договора с работником был признан незаконным. Суд обязал ООО восстановить истицу в прежней должности и выплатить ей компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»