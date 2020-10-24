В Орле сын завел уголовное дело на свою маму

В ответ мать предъявила сыну крупный денежный иск

Суд Северного района города Орла обнародовал детали семейного конфликта, который может послужить уроком для других. Сообщается, что с иском в этот суд обратилась местная жительница, а ответчиком стал ее собственный сын. Женщина требовала взыскать с него убытки в сумме 70 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

В иске она указала, что в июне 2019 года ее сын обратился все в тот же Северный районный суд с заявлением о возбуждении в отношении нее уголовного дела в порядке частного обвинения. Закон дает гражданам такое право. Причиной для возбуждения дела послужил конфликт, произошедшей между родственниками в мае прошлого года.

Женщина для защиты своих прав наняла адвоката, которому по договору оказания услуг заплатила 70 тысяч рублей. Однако услуги защитника ей по большому счету не понадобились, так как в августе 2019 года ее сын отказался от обвинения. В связи с этим суд прекратил производство по уголовному делу. В качестве причины отказа сын указал примирение сторон.

Но история противостояния на этом не закончилась. Адвокат, естественно, возвращать деньги клиенту не стал. И мать решила взыскать уплаченную ему сумму со своего сына, посчитав, что по его вине она понесла убытки. Ну а компенсацию морального вреда женщина требовала за свои нравственные страдания.

Однако суд отказал в удовлетворении заявленных ею требований. Он не нашел в действиях ответчика злоупотребления правом, которое могло бы привести к убыткам истца. Молодой человек, наоборот, воспользовался правом, которое дает закон гражданам России. А то, что дело было закрыто, вовсе не означает, что он ее оговорил. Закон предусматривает прекращение дела в случае примирения сторон, что и произошло в данном случае.

Суд пришел к выводу, что у сына не было умысла на причинение обвиняемой вреда. Это точку зрения поддержала и апелляционная инстанция, в которой решение суда первой инстанции было обжаловано. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного оставила решение без изменения, а апелляционную жалобу матери — без удовлетворения.

ИА «Орелград»