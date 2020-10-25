Еще 116 орловцев подхватили коронавирус

25.10.2020 | 11:00 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 11 236

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 710 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 456 (26,7%) без клинических проявлений.

В Орловской области +116, всего 11 236, новых выздоровевших 12, летальных 0, всего 8 353 и 149 соответственно.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 513 877 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За последние сутки выписано 7 704 человек. Выписано за весь период – 1 138 522.

За последние сутки умерли 229 человек. Умерло за весь период – 26 050.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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