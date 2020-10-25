Орловские колонии отчитались о многомиллионной прибыли

Заключенные в Орловской области произвели товаров на 223 млн.

Информация о финансово-хозяйственной деятельности прозвучала на заседании коллегии, которое провело управление ФСИН России по Орловской области. В частности, было отмечено, что в по итогам 9 месяцев текущего года в режимных учреждениях к оплачиваемому труду было привлечено 2112 заключенных. Их среднемесячная заработная плата составила 6056 рублей.

Как уточнили в управлении ФСИН, объем реализованной товарной продукции, работ и услуг за отчетный период времени составил 233 миллиона рублей, а чистая прибыль потянула на 28,8 миллиона рублей. В ведомстве подчеркнули, что в орловских колониях первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски о взыскании с них денежных средств.

«Доля трудоустроенных осужденных в среднесписочной численности осужденных, имеющих исполнительные документы и подлежащих привлечению к труду, составила 94 процента», — добавили в ведомстве.

Согласно приведенной статистике, по данным на 1 октября по учетам уголовно-исполнительной инспекции прошли 2963 человек, которые были осуждены без изоляции от общества. Кстати, среди них было 24 несовершеннолетних.

«Охват трудом осужденных к исправительным работам составил 99,2 процента при плановом показателе 93,42 процента, осужденных к обязательным работам — 99,7 процента при плановом показателе 97,26 процента», — заключили в УФСИН.

ИА «Орелград»