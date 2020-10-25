В Орле исчезнет почти 7 процентов плохих дорог

Мэрия в очередной раз переписала программу дорожного ремонта.

Исполняющий обязанности главы администрации Орла Олег Минкин утвердил в новой редакции муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети города на 2020-2022 годы». Отметим, что даже в текущем году эта свежая программа редактируется уже не первый раз. Впрочем, закон это позволяет – коррективы вносятся с учетом бюджетных возможностей. Поэтому финансирование программы могут как увеличить в ходе ее реализации, так и сократить.

Согласно новой редакции документа, в целом на программу планируется выделить 2,495 миллиарда рублей, в том числе 1,143 миллиарда в текущем году. Финансирование на 2021 год запланировано в объеме 839,85 миллиона рублей, на 2022 год – 512,56 миллиона. Большая часть средств поступит из регионального Дорожного фонда – 1,644 миллиарда. Чуть более 807 миллионов рублей город получит за счет иных межбюджетных трансфертов и чуть менее 44 миллионов добавит из своего бюджета.

Из паспорта программы следует, что ее реализация позволит выполнить комплекс работ по ремонту объектов улично-дорожной сети города Орла площадью не менее 741 713,5 квадратных метров и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние. В частности, запланировано уменьшение доли протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 6,8 процентных пункта.

Кстати, на текущий момент, по данным авторов программы, 33,9 процента дорог областной столицы не отвечают нормативным требованиям. Власти обещают, что в 2022 году их доля снизится до 24,5 процента.

ИА «Орелград»