В Орле наказали автора нежелательных звонков

Комиссия Орловского УФАС рассмотрела дело о навязчивой рекламе.

В Орле поставлена точка в деле о нежелательных телефонных звонках. Как рассказали в управлении ФАС России по Орловской области, все началось с обращения, которое поступило в это ведомство от физического лица. Неназванный гражданин пожаловался антимонопольщикам на рекламные звонки, которые поступают на его телефонный номер.

Была проведена проверка. Сотрудники УФАС довольно быстро установили владельца номера, с которого названивали с рекламой. Им оказался индивидуальный предприниматель, в отношении которого было возбуждено дело о нарушении требований Федерального закона «О рекламе».

Согласно этому закону распространение рекламы допускается только при условии предварительного согласия абонента на ее получение. Причем рекламораспространитель сначала должен удостовериться в том, что такой-то абонент действительно дал свое согласие.

«При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено, — пояснили в УФАС. — Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием».

В данном случае заявитель согласия не давал, поэтому поступавшие на его номер звонки, по сути, были рекламным спамом. В связи с этим комиссия УФАС выдала бизнесмену предписание об устранении нарушений. Кроме того, он был оштрафован. Сообщается, что постановление о наложении штрафа предприниматель оспорил в арбитражном суде, но желаемого результата не добился. Арбитраж признал действия антимонопольщиков законными и оставил постановление в силе.

ИА «Орелград»