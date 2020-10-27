Орловским барам запретят работу ночью

Власти ввели новые ограничения из-за коронавируса.

В Орловской области решили ограничить работу ночных кафе, баров и кальянных. Они должны будут закрываться в 23.00. Нововведение 26 октября анонсировал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в Instagram.

По словам главы региона, решение о «частичном закрытии сферы услуг» связано с ухудшением ситуации с COVID-19. Клычков считает, что «после бокала выпитого» люди забывают о мерах предосторожности, «сидят, обнимаются», а потом жалуются на нехватку коек для госпитализации.

Окончательное решение об ограничении работы ночных развлекательных заведений будет принято в четверг, 29 октября на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

ИА «Орелград»