Под Орлом женщину бросили за решетку из-за лжи

Обвинительный приговор был оглашен в Глазуновке.

Глазуновский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело. Оно было возбуждено в отношении местной жительницы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о тяжком преступлении). Из материалов следует, что она сообщила в дежурную часть райотдела полиции о том, что ее ограбили. Причем назвала имя конкретного человека и попросила завести на него уголовное дело.

С ее слов выходило, что мужчина залез в карман ее куртки и украл оттуда принадлежавшие ей деньги, а чтобы она не оказала сопротивления, дважды ударил ее по лицу. Все это дама детально описала в заявлении, которое подала в полицию. При этом ее предупредили о возможных последствиях за ложный донос.

Поскольку женщина настаивала на своем, заявление было принято, по нему провели проверку. Заявленные факты подтверждения не нашли – выяснилось, что женщина солгала, желая навредить своему знакомому. После того, как дело завели уже на нее саму, она полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

Однако при вынесении приговора суд учел ее криминальное прошлое. Ранее подсудимая попалась на краже и была осуждена. Также было учтено то, что по месту фактического жительства женщина характеризуется отрицательно. А по месту регистрации она не проживает уже более 10 лет.

Суд пришел к выводу, что только реальное лишение свободы «восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления осужденной и предупреждения совершения ею новых преступлений». В результате подсудимая получила 1 год исправительной колонии общего режима. Под стражу ее взяли в зале суда.

ИА «Орелград»