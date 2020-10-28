Орловцев попросят изменить отношение к мигрантам

Повышению уровня толерантности поможет новая госпрограмма.

Правительство Орловской области в обновленной редакции утвердило государственную программу «Обеспечение законности и правопорядка». Она состоит из нескольких подпрограмм. В частности, одна из них предусматривает проведение мероприятий по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. Авторы этого документа указали ожидаемые результаты.

Так, по их мнению, программа поможет увеличить до 750 в год количество правонарушений, пресеченных с участием представителей общественных формирований. Долю тяжких и особо тяжких преступлений в их общем количестве планируется снизить до 17,5 процента, а количество рецидивных преступлений — снизить до 41,4 процента. Да и вообще после реализации программы в Орловской области должно совершаться не более 9500 преступлений.

Также предполагается изменить общественное мнение. Например, удельный вес населения Орловской области, положительно оценивающего работу правоохранительных органов, власти хотят увеличить до 68 процентов. А число орловцев, относящихся к мигрантам отрицательно, планируется снизить до 12 процентов от всего населения. При этом как минимум 96 процентов жителей региона по завершении программы должны будут положительно оценивать работу миграционной службы.

Предусмотрены и другие любопытные целевые индикаторы. Например, власти рассчитывают на то, что ежегодно не менее 12 человек в Орловской области будут добровольно сдавать в органы внутренних дел незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Одним из способов решения указанных задач станет выпуск методических материалов, «направленных на профилактику правонарушений по приоритетным направлениям деятельности и в отношении определенных категорий лиц». В частности, количество таких брошюр и памяток должно возрасти до 1500 штук, выпущенных за год.

ИА «Орелград»