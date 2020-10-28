Орловский депутат возглавил вуз в Хабаровске

Проректор ОГУ стал ректором ХГУЭП.
Максим Боев стал ректором Хабаровского государственного университета экономики и права (ХГУЭП). Ранее он работал проректором по воспитательной работе ОГУ им. И.С. Тургенева. О назначении Боева сообщает сайт хабаровского вуза.
Боев назначен ректором ХГУЭП приказом министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. С 27 октября он уже приступил к исполнению обязанностей ректора ХГУЭП. Профессорско-преподавательскому составу вуза Боева представил и.о. замгубернатора Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.
Сообщается, что «перед новым руководителем образовательного учреждения стоит задача сохранить традиции вуза и разработать программу его развития».
Максиму Боеву 43 года, кандидат исторических наук, доцент, юрист. Депутат Орловского облсовета VI cозыва, член комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности.
Несколько лет назад, в бытность Боева проректором ОГУ по воспитательной работе, ему пришлось оправдываться за скандальную вечеринку первокурсников. Они устроили посвящение в студенты со стриптизом в одном из орловских ночных клубов. По требованию прокуратуры Боева наряду с еще несколькими сотрудниками вуза привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИА «Орелград»