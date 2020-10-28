В Орле Межевой переулок будут ремонтировать зимой

Цена контракта превышает 600 тыс. рублей.

Администрация Орла нашла подрядчика для ремонта переулка Межевого. Торги выиграло ООО «Каскад», рассказали в пресс-службе мэрии.

Сообщается, что контракт на 639,7 тыс. рублей планируется заключить в начале ноября. «С этого момента и в течение 50 календарных дней подрядная организация должна завершить ремонтные работы», — уточнили в мэрии.

Подрядчику предстоит заменить 374,5 кв.м асфальтового покрытия.

— Перед ремонтом бригады ООО «Каскад» установят знаки, обозначающие зону проведения работ, места для прохода переходов и движения автомобилей, а по окончании работ очистят территорию от строительного мусора, — пообещали в администрации Орла.

Напомним, ранее местные жители жаловались, что-то из-за строительства нового жилого массива дорога разбита тяжелой техникой и ходить по ней небезопасно. Позднее подрядчик строительства ЖК за свой счет обустроил тротуар для пешеходов, чтобы обезопасить их путь. Компания-застройщик также предлагала властям сделать новую дорогу за собственные деньги, но разрешения добиться не смогла.

ИА «Орелград»