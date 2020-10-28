В Орловской области еще 120 человек заразились COVID-19

За сутки два человека умерли

Медики подтвердили коронавирус еще у 120 жителей Орловской области, общее число случаев достигло 11 599, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Также за сутки скончались два пациента с подтвержденным COVID-19. Количество летальных исходов выросло до 153. Выздоровели 8619 человек (+108 за сутки).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 1 563 976, за сутки диагноз подтвердился у 16 202 человек в 84 регионах. С начала пандемии выздоровел 1 171 301 человек, 26 935 умерли.

ИА «Орелград»