Курский лен вызвал подозрения у орловских инспекторов

Привезшего его человека оштрафовали за нарушение карантина растений.

В Орловской области инспекторы Россельхознадзора выявили на рынке факт торговли семенами без необходимых документов. Как пояснили в этом ведомстве, нарушение федерального закона о карантине растений было вскрыто в свердловском районе в ходе планового рейда. В частности, под подозрение попал некий гражданин, который торговал семенами.

В ТУ Россельхознадзора уточнили, что данный гражданин привез в Орловскую область на продажу 40 кг семян клевера, 10 кг семян моркови, 40 кг семян свеклы кормовой и 20 кг семян льна. Привез все это он из Кореневского района Курской области, где действует карантин по опасным вредителям — повилике полевой и амброзии полыннолистной.

При проверке выяснилось, что у торговца нет карантинного сертификата на его товары, что автоматически сделало семена потенциально опасными для сельского хозяйства Орловской области. Впрочем, в ходе визуального осмотра товара никаких карантинных объектов обнаружено не было. Тем не менее, торговца обвинили в нарушении правил перевозки и реализации подкарантинной продукции и оштрафовали.

ИА «Орелград»