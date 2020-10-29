Орловский сенатор оценил идею закрыть ночные бары

Владимир Круглый прокомментировал введение новых ограничений.

В некоторых регионах стоит ограничить ночные массовые мероприятия. Об этом в блиц-интервью «Парламентской газете» завил сенатор от Орловской области Владимир Круглый. Заслуженный врач России считает, что ограничивать проведение концертно-развлекательных мероприятий в ночное время нужно, если в регионе складывается напряженная эпидемиологическая обстановка.

«С одной стороны, ограничения работы ночных развлекательных заведений и общепита плохо влияют на экономику, — сказал сенатор. — Особенно на малый бизнес. С другой стороны, необходимо снижать вероятность заражения. А ночью, как правило, люди меньше склонны соблюдать правила».

Как уже писал «Орелград», нечто подобное во время прямого эфира в Instagram завил губернатор Орловской области Андрей Клычков. Он анонсировал введение запрета на работу ночных кафе, баров и кальянных, которые должны будут закрываться в 23.00. Впрочем, окончательное решение пока не принято.

В свою очередь, Владимир Круглый объяснил, что эпидемиологическая обстановка может разниться от субъекта к субъекту. Поэтому принимать такие решения должны власти регионов, оперштабы которых владеют информацией. Понимают это и на федеральном уровне. Так, 27 октября Роспотребнадзор выпустил постановление, уточняющее меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ведомство рекомендует региональным властям ввести запрет для юрлиц и индивидуальных предпринимателей проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общепита с 23:00 до 06:00.

«Очень важно анализировать: где происходит больше всего заражений? – говорит Владимир Круглый. — Как правило, это поликлиники и общественный транспорт. Если в этом списке появляются ночные заведения — их работу стоит ограничить. Но всей полнотой информации обладают только оперштабы в регионах, поэтому Роспотребнадзор оставляет это решение на усмотрение местных властей».

ИА «Орелград»