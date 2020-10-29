В Орле решили выслать украинца, совершившего грабеж

Он уже помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.

Вступило в силу решение Заводского районного суда города Орла, вынесенное по административному исковому заявлению управления МВД России по Орловской области. Ведомство просило о помещении гражданина Украины в Центр временного содержания иностранных граждан до исполнения решения о его депортации.

Из материалов дела следует, что данный гражданин ранее был осужден Таганским районным судом города Москвы по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж). Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание он отбывал в Орловской области, в исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в Ливнах.

Его срок истекает этой осенью. В преддверии освобождения распоряжением Министерства юстиции РФ его пребывание и проживание в Российской Федерации было признано нежелательным. На основании этого орловское управление МВД приняло решение о депортации из нашей страны этого человека. По закону депортация возможно только после отбытия осужденным наказания, назначенного по приговору суда.

УМВД попросило Заводской районный суд разрешить ему поместить украинца в Центр временного содержания иностранных граждан на 3 месяца. Этот срок необходим для оформления документов, требующихся для исполнения решения о депортации. Иск поддержал и участвовавший в процесс представитель прокуратуры. Суд учел отсутствие законных оснований для пребывания осужденного иностранца на территории РФ и удовлетворил исковые требования. После оформления необходимых документов бывший заключенный будет выслан на родину.

ИА «Орелград»