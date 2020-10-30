Еще 125 орловцев заразились COVID-19, двое умерли

30.10.2020 | 10:38 Новости, Общество

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Общее число случаев достигло 11 846

Число случаев коронавируса в Орловской области достигло 11 846, сообщили в федеральном оперативном штабе. За сутки диагноз подтвердился еще у 125 человек.

Также за день умерли два пациента с подтвержденным COVID-19, количество жертв достигло 155. Выздоровели 8875 человек (+125 за день).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 1 599 976, за сутки прибавилось рекордное количество больных — 18 283. С начала пандемии выздоровели 1 200 560 человек, умерли 27 656.

ИА «Орелград»

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