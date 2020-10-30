Орловские полицейские расследуют воровство онкопрепаратов

30.10.2020 | 15:54 Новости, Происшествия

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Уголовное дело возбудили по статье о растрате в особо крупном размере.

УМВД по Орловской области расследует уголовное дело о хищении лекарств для онкологических больных.  Следствие по аналогичным делам сейчас ведут полицейские в Москве и Санкт-Петербурге.

Как пишут СМИ, сразу в нескольких больницах для онкологических пациентов медперсонал уличили в продаже закупленных для больных дорогих препаратов. Потом некто выкупал краденные лекарства и поставлял их в аптеки. А в последующем эти же аптеки могли заключить госконтракт на поставку в онкоцентры препаратов. Тех самых ,которые раньше оттуда были украдены.

Как выяснилось, нечто подобное происходило и в Орловской области. Замначальника пресс-службы регионального УМВД Олеся Лихобабина подтвердила ОГТРК, что полицейские возбудили уголовное дело по статье о присвоении или растрате, совершенном в особо крупном размере.

Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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