Под Орлом угонщик протаранил ворота частного дома

30.10.2020 | 14:34 Новости, Происшествия

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В суде молодой человек объяснил, что хотел прокатиться.

Ливенский районный суд Орловской области раскрыл детали уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по ч.1 ст.166 УК РФ (угон, то есть неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Преступление молодой человек совершил 21 декабря 2019 года. Незадолго до полуночи он прогуливался по улице Лизы Чайкиной в Ливнах. Возле одного из домов был припаркован автомобиль ВАЗ-21074. Злоумышленник, как пояснил он на следствии и в суде, решил на нем прокатиться.

Водительскую дверь он сумел открыть при помощи крючка, который сам же и смастерил. Сев на водительское место, он отогнул декоративную накладку под рулем, замкнул провода и завел двигатель. Впрочем, далеко угонщику уехать не удалось. Он добрался до улицы Рабочей, где не справился с управлением и протаранил металлические ворота частного дома. Бросив машину, преступник сбежал, но вскоре был разоблачен и задержан.

Суд признал его виновным и наказал 1 годом и 9 месяцами лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Как уточнили в райсуде, обвинительный приговор уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»

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