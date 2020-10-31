«Дорожная служба» нарушила закон в 19 районах Орловщины

Предприятие было оштрафовано за нарушение закона «О карантине растений».

О привлечении ГУП «Дорожная служба» к административной ответственности сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Уточняется, что нарушения были выявлены на территории 19 районов региона. Речь идет о проверках обочин дорог, которые провели сотрудники контролирующего ведомства. Эти проверки проводились с июля по октябрь текущего года.

Сообщается, что в результате вдоль дорог были обнаружены многочисленные очаги произрастания карантинного сорняка повилики вида Cuscucta L. Примечательно, что видовая принадлежность растений была подтверждена специально проведенной экспертизой. Заключения о карантинном фитосанитарном состоянии выдали специалисты ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

«Обнаружение повилики, свидетельствует о том, что карантинные фитосанитарные обследования и мероприятия по борьбе с карантинным сорняком на данных территориях не проводились или проводились неэффективно, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Извещения об обнаружении признаков заражения и засорения карантинным объектом от ГУП ОО «Дорожная служба» не поступало, что является нарушением Федерального закона «О карантине растений».

По итогам проверок юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа, размер которого в контролирующем ведомстве не назвали. Впрочем, санкции статьи 10.1 КоАП РФ, по которой наказали «Дорожную службу», предусматривают для юрлиц штрафы в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»