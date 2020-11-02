Орловцам объяснили, почему привиться от гриппа надо обязательно

Роспотребнадзор рассказал о ходе прививочной кампании в регионе.

В Орловской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, согласно планам привить предполагается не менее 60 процентов местных жителей. Для сравнения, в 2019 году против гриппа было привито 49,4 процента населения. Эксперты не только настоятельно советуют сделать прививку, но и объясняют, почему это крайне необходимо сделать в этом году.

«В эпидемическом сезоне 2020/2021 существует риск одновременной циркуляции респираторных вирусов, вирусов гриппа и COVID-19, — пояснили в управлении Роспотребнадзора.- Это увеличивает вероятность микст-инфекции (грипп плюс коронавирусная инфекция), каждая из которых может развивается самостоятельно и, соответственно, может привести к развитию тяжелых форм заболевания, осложнений и возможных летальных исходов. Именно поэтому прививку от гриппа в этом году нужно сделать обязательно».

На текущий момент, по данным ведомства, в Орловской области прививки против гриппа сделали уже более 211 тысяч человек, или чуть менее 29 процентов населения. Подавляющее большинство из них было вакцинировано за счет федерального бюджета. За счет средств предприятий и личных средств вакцинировались 4776 орловцев. Управление Роспотребнадзора также напомнило, что вакцинация – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания.

«Состав противогриппозных вакцин актуализируется ежегодно, — заверили специалисты. — Для эпидемического сезона 2020-2021 годов, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, изменен весь «штаммовой» состав вакцины: обновлены штаммы вирусов гриппа А (H1N1/09), гриппа А (H3N2), гриппа B».

ИА «Орелград»