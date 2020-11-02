В память о Бунине под Орлом установили крест

Поклонный крест установлен в семейном поместье.

Информация о проведенном под Орлом мероприятии появилась на официальном сайте Орловской митрополии РПЦ. Сообщается, что памятный поклонный крест был установлен в селе Подбелевец Мценского района на месте утраченного храма святого Георгия Победоносца. Акция прошла в бывшем владении предков Ивана Бунина в честь 150-летия писателя. Поддержку оказали специалисты районных библиотек. Чин освящения креста совершил священник Сергий Микунов.

Сообщается, что еще со времен Петра Первого и до середины 19-го века предки Ивана Бунина владели имениями в Верхних и Нижних Прилепах. В 1779 году в приходском селе Подбелевец на средства помещика Феодора Бунина был построен новый деревянный храм «с такою же колокольнею» во имя Великомученика Георгия. Кстати, в этом храме часто бывал и будущий поэт Афанасий Фет (Шеншин).

«В год 150-летия со дня рождения выдающегося писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Ивана Алексеевича Бунина и 200-летия со дня рождения великого русского поэта, переводчика, мемуариста Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншина) установка поклонного креста на месте бывшего храма святого Георгия в селе Подбелевец Чахинского сельского поселения стала вкладом в сохранение истории малой родины, истории большой страны»», — отметила Елена Алехина, главный библиограф Мценской районной библиотеки имени Тургенева.

ИА «Орелград»