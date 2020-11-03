На Орловщине дети стали чаще болеть коронавирусом

3.11.2020 | 9:40 Новости, Общество

Читайте нас в Telegram

Дошкольники и младшие школьники оказались в группе риска.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста стали чаще заражаться коронавирусом. Об этом на заседании регионального оперштаба рассказал глава управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.

Он сообщил, что за последнюю неделю в общей структуре заболеваемости COVID-19 доля детей составила 14,8%. Неделей ранее этот показатель равнялся 11,5%.

— Рост заболеваемости связан с интенсивным вовлечением в эпидемический процесс детей младшего дошкольного возраста от 1 года до 6 лет и  школьников в возрасте 7-14 лет, — пояснили в пресс-службе областного правительства. —  При этом отмечается незначительное снижение заболеваемости среди граждан работоспособного возраста от 18 до 64 лет и среди лиц в возрастной группе 65 лет и старше.

Из общего количества  заболевших коронавирусом в Орловской области 91% приходится на взрослых и 9% на детей в возрасте до 17 лет включительно.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования