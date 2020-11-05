Лаборатория для диагностики COVID-19 появится в Ливнах

5.11.2020 | 14:29 Новости, Общество

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Договор о поставке оборудования в Ливенскую ЦРБ уже заключен.

Как сообщили в администрации города Ливны, информация о создании ПЦР-лаборатории для диагностики новой коронавирусной инфекции прозвучала на заседании муниципального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. Его провела исполняющая обязанности главы города Людмила Полунина.

С докладом на заседании выступил главный врач Ливенской ЦРБ Вадим Сезин. Он сообщил, что уже заключен договор на поставку в больницу ПЦР-лаборатории. Она предназначена непосредственно для диагностики новой коронавирусной инфекции. Срок исполнения данного контракта – 15 декабря 2020 года.

«Предстоит серьезная работа по переоборудованию и ремонту помещений, в которых эта лаборатория будет установлена, — отметил главврач. — Разработана проектно-сметная документация, которая должна пройти государственную экспертизу. Финансовую помощь на проведение этих работ окажут ведущие предприятия города».

Вадим Сезин рассказал и о текущей ситуации в райцентре. По его словам, из 73 коек, развернутых для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, на сегодня заняты 68. Пациентов на искусственной вентиляции легких в ЦРБ нет, но 15 человек нуждаются в респираторной поддержке. Сезин также сообщил, что в областной департамент здравоохранения направлена заявка на выделение бесплатных препаратов для лечения COVID-19, но «пока нет информации о выделенном количестве для Ливен и методических рекомендаций по их распределению».

ИА «Орелград»

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