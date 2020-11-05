В Орле появился новый главный казначей

Он приехал из Белгорода.

Новым руководителем управления Федерального казначейства по Орловской области стал Александр Чернявский. Сегодня, 5 ноября он провел рабочую встречу с губернатором Андреем Клычковым.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, Чернявский и Клычков «обсудили ключевые принципы взаимодействия органов государственной власти и регионального УФК, подчеркнув необходимость полноценного сотрудничества». По мнению губернатора, это должно повлиять на наиболее эффективное «расходование бюджетных средств».

Александр Чернявский родился 5 мая 1974 года в Курске. В 1998 году закончил Белгородскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Экономика и управление аграрным производством». В 2005 году — Орловскую региональную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 2015-2020 г.г. являлся руководителем управления Федерального казначейства по Белгородской области.

ИА «Орелград»