Орловцы стали чаще смотреть мультики

6.11.2020 | 15:04 Новости, Новости компаний, Рекомендуем

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Ограничения в период самоизоляции и перенос ожидаемых премьер привели к росту популярности кинотеатров онлайн. Такие выводы сделали аналитики МегаФона, изучив трафик собственного сервиса МегаФон ТВ за 9 месяцев 2020.

В Орловской области спрос на просмотры через приложение вырос на четверть по сравнению с прошлым годом. При этом, больше 93% пользователей сервиса чаще выбирали комедийные фильмы и сериалы.

В топ-10 предпочтений абонентов вошли картины: «Удивительное путешествие доктора Дуллиттла», «Достать ножи», «Ford Против Ferrari», «Заражение», отечественная драма «Союз Спасения», а также продолжение популярной франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда». При этом абсолютный лидер по скачиваниям – анимационный комедийный мюзикл «Зверопой», который обогнал по количеству просмотров триллер «Джокер» почти в 2 раза.

Аналитики отметили возросший интерес орловцев и к российским сериалам – около 60% абонентов Мегафон ТВ в регионе предпочли зарубежным отечественные проекты. В список самых востребованных сериалов вошли «Гранд», «Фитнес», «Содержанки», «Чики, «Корни», «Папик» и «ИП Пирогова». Первую же позицию уже несколько лет удерживает телесериал, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина, — «Игра престолов».

В новом сезоне абоненты смогут увидеть 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов. Среди них российский детективный телесериал о великом сыщике «Шерлок в Росcии», мини-сериал с Николь Кидман и Хью Грантом «Отыграть назад», а также восьмисерийный проект Федора Бондарчука «Псих».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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