В Орле сбили пешехода, который шел на красный свет

6.11.2020 | 11:00 Новости, Происшествия

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Пострадавшего увезли в больницу.

Вчера, 5 ноября около 22.00 на улице Комсомольской в Орле иномарка сбила пешехода. 35-летний мужчина переходил дорогу по «зебре», правда, на красный свет.

За рулем «Шкоды Октавия» ехал 24-летний водитель. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, он двигался по Комсомольской со стороны переулка Карачевского в направлении улицы Мопра. ДТП произошло на пешеходном переходе в районе Пенсионного фонда.

«Шкода» наехала на мужчину, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора, уточнили в ведомстве.

В результате пешеход получил травмы, его госпитализировали.

ИА «Орелград»

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