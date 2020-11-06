В Орле сбили пешехода, который шел на красный свет

Пострадавшего увезли в больницу.

Вчера, 5 ноября около 22.00 на улице Комсомольской в Орле иномарка сбила пешехода. 35-летний мужчина переходил дорогу по «зебре», правда, на красный свет.

За рулем «Шкоды Октавия» ехал 24-летний водитель. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, он двигался по Комсомольской со стороны переулка Карачевского в направлении улицы Мопра. ДТП произошло на пешеходном переходе в районе Пенсионного фонда.

«Шкода» наехала на мужчину, который переходил проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора, уточнили в ведомстве.

В результате пешеход получил травмы, его госпитализировали.

ИА «Орелград»