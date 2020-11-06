В Орловской области 24 человека повторно заразились коронавирусом

Врачи отмечают, что «тяжелых» случаев среди них нет.

В Орловской области зафиксировали 24 случая повторного заражения коронавирусом. Об этом на онлайн-брифинге для СМИ рассказал глава департамента здравоохранения Иван Залогин.

По информации чиновника, каждый случай повторного заражения протекает индивидуально, тяжелого течения болезни у таких пациентов не отмечается.

Также Залогин рассказал, что под наблюдением медиков есть орловцы, которые переболели коронавирусом бессимптомно, а сейчас имеют симптомы ОРВИ.

ИА «Орелград»