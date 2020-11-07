Масштаб развития гражданского общества оценили в Орле

Статистики рассказали о социально ориентированных некоммерческих организациях.

Орелстат выпустил традиционный тематический релиз, приуроченный к празднованию Дня народного единства. В нем сообщается, что в этот день по всей стране проходят шествия и митинги, организованные политическими партиями и общественными движениями. Участие в этих мероприятиях свидетельствует об активной социальной позиции граждан.

«Интересы, взгляды, убеждения людей, способы удовлетворения их потребностей влияют на политические институты в гражданском обществе, к такому выводу пришли в Орелстате. – Гражданское общество предполагает наличие множественности союзов и организаций (партийных, профессиональных, возрастных, по интересам, полу и т.п.), которые создаются для выявления и консолидации интересов людей».

Особую роль в этом процессе, подчеркивают статистики, играют общественники. Согласно приведенным данным, в Орловской области создано 749 социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельность которых «направлена на решение социальных проблем и защиту граждан, развитие гражданского общества в РФ».

Подсчитано, что средняя численность работников этих организаций составляет 1872 человека. Из них 1352 сотрудника работают на штатной основе, 148 – это внешние совместители, а 372 человека работают на договорной основе. Кроме того, этим организациям помогают 9397 волонтеров.

«Благодаря социально ориентированным некоммерческим организациям на территории Орловской области в 2019 году получили юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе 19,4 тысячи человек, благотворительную помощь: в натуральной форме – 3,9 тысячи человек, в денежной форме – 2 тысячи, — сообщает Орелстат. — Социальные услуги были оказаны 115,9 тысячам орловцев. Наиболее востребованными стали социальные услуги в области здравоохранения (42,5 процента), образования (21,6), культуры (13,9) и социальной политики (11,4)».

ИА «Орелград»