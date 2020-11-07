Орел атаковали дистанционные преступники

В регионе выросло число зарегистрированных «удаленных» преступлений.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило трехлетнюю программу повышения уровня финансовой грамотности населения региона. В документе приводится целый ряд причин, обосновывающих ее разработку. Одним из аргументов в пользу принятия такой программы стала статистика УМВД России по Орловской области, приведенная в паспорте документа.

Согласно ей, в первой половине 2020 года в регионе увеличилось число зарегистрированных преступлений, совершенных дистанционным способом. Всего таких преступлений было зарегистрировано 512, что на 4,9 процента выше уровня аналогичного периода. Отмечено, что половина из них (254 случая) пришлась на «телефонное» мошенничество.

«Причем в последнее время наблюдается всплеск случаев данного вида мошенничества, — пишут авторы программы. — Количество зафиксированных фактов телефонного мошенничества в 2019 году выросло почти в 3 раза по сравнению с 2018 годом. А в первой половине 2020 года их количество увеличилось на 60 процентов по сравнению с первым полугодием 2019 года».

По мнению областных властей, рост числа таких преступлений формирует «предпосылки к росту социальной напряженности и недоверию потребителей финансовых услуг к организациям, предоставляющим финансовые услуги». При этом, считают они, наиболее эффективным и доступным способ профилактики данного вида преступлений является информирование граждан о способах и видах финансового мошенничества.

«Анализ вышеперечисленных фактов говорит о низком уровне финансовой грамотности населения Орловской области, о недостаточности знаний у отдельных групп населения Орловской области основных финансовых продуктов, необоснованной доверчивости при выборе финансовых агентов и, следовательно, о необходимости проведения предупредительно-профилактических мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Орловской области», — заключают авторы программного документа.

ИА «Орелград»