Орловцы выбрали «Мисс Студенчество»

Победительницей конкурса в этом году стала студентка ОГУЭТ.

В Орле подвели итоги конкурса красоты среди учащихся орловских вузов. Об этом рассказали на официальной странице «Мисс Студенчество Орел» в соцсети. Из-за пандемии коронавируса в этом году победительницу выбирали с помощью зрительского интеренет-голосования. Орловская «Мисс Студенчество» будет представлять регион на всероссийском конкурсе красоты.

Как сообщили в соцсети организаторы конкурса, в этом году победительницей звание «Мисс Студенчество- Орел 2020» по итогам зрительского голосования получила Екатерина Кузнеченкова. Она учится в ОГУЭТ.

1-й вице-мисс зрители выбрали Анастасию Мартюхину, студентку Среднерусского института управления — филиал РАНХиГС.

Звание 2-й вице-мисс получила Яна Бабаева, учащаяся «Орловского базового медицинского колледжа».

Екатерина Кузнеченкова будет представлять Орловщину на Всероссийском конкурсе «Мисс Студенчество 2020». Организаторы орловского конкурса пообещали показать на официальной странице в соцсети этапы подготовки участницы от Орловской области к всероссийскому этапу. Также сообщается, что впервые в этом году наш регион будет представлен на Всероссийском конкурсе «Мистер Студенчество 2020». Кто именно будет представлять на нем Орловщину, пока неизвестно.

ИА «Орелград»