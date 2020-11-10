Под Орлом безработного владельца BMW оштрафовали на 200 тысяч

За руль престижной иномарки мужчина сел пьяным.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Орловский районный суд. Как следует из материалов дела, представший перед ним автовладелец официально нигде не трудоустроен. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть в повторной пьяной езде. Ранее он предстал перед мировым судом в Ливнах за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения по требованию сотрудника ГИБДД.

В тот раз его наказали в рамках административного кодекса: оштрафовали на 30 тысяч рублей и на полтора года лишили водительских прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля марки BMW X5, чтобы, как он сам пояснил, доехать по своим личным делам. Его остановили сотрудники ГИБДД на трассе Орел – Брянск около 4 часов утра.

Было проведено освидетельствование на состояние опьянения, в результате был установлен факт употребления водителем алкоголя. Предельно допустимая норма была превышена примерно в 6 раз.

В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью и раскаялся в содеянном. Изучив материалы, суд приговорил его к выплате штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на 2 года.

ИА «Орелград»