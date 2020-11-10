Работникам под Орлом в 3 раза снизили надбавки за «вредность»

10.11.2020 | 16:34 Новости, Общество

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Права работников защитили суды двух инстанций.

Подробности необычного трудового спора сообщила пресс-служба Мценского районного суда, который рассмотрел иски девяти работников одного из местных предприятий. Они просили признать недействительным приказ своего гендиректора. Начальник внес изменения во внутреннее положение об оплате труда. В результате величина ежемесячной компенсационной надбавки за работу во вредных условиях была снижена с 12 до 4 процентов.

Истцы заявили о незаконности такого решения и потребовали его отменить. Кроме того, они просили обязать работодателя взыскать в их пользу неполученную надбавку и компенсацию морального вреда за нарушение трудовых прав – по 30 тысяч рублей каждому.

Как пояснили в суде, истцы были приняты на работу в разное время. Было установлено, что они действительно трудились во вредных производственных условиях. За это трудовыми договорами была предусмотрена ежемесячная компенсация в виде надбавки в размере 12 процентов от часовой тарифной ставки. Сторонами вредный характер условий труда не оспаривался, подчеркнули в суде.

В начале 2020 года каждый работник был официально уведомлен о снижении надбавки в 3 раза. Их ознакомили и со спорным приказом. Рассматривая это непростое дело, суд пришел к выводу, что на момент издания приказа у предприятия не было заключения по результатам специальной оценки условий труда. А бесспорных доказательств об улучшении условий труда и уменьшении класса вредности оно не представило.

«Таким образом, у предприятия отсутствовало право на изменение определенных сторонами условий трудового договора», — резюмирует в суде. Иск был удовлетворен частично, приказ признали недействительным. Отметим, что решение было обжаловано, но судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила его без изменения.

ИА «Орелград»

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